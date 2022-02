Ulm

Machetenangriff in Ulm: Das ist der Stand der Ermittlungen

Plus Der Machetenangriff in der Ulmer Oststadt versetzte die Nachbarschaft in helle Aufregung. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Was ist inzwischen bekannt?

Von Michael Kroha

Die Auseinandersetzung in der Ulmer Oststadt, bei der am Montagabend drei Männer verletzt wurden, hat die unmittelbare Nachbarschaft in helle Aufregung versetzt. Ein Mann war mit einer Machete auf die Friedenstraße gestürmt. Unbekannte Angreifer flüchteten, während beherzte Anwohner und Passanten eingriffen. Wie ist vier Tage nach dem Vorfall der Stand der Ermittlungen? Wo ist die Machete geblieben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

