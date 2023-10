Ulm

Matinee der Bewegung im Theater Ulm: Symbiose aus Sport und Kultur

Plus Bei der Matinee der Bewegung im Theater Ulm zeigen die regionalen Turn- und Tanzvereine ihr Können auf der großen Bühne. Auch ein Stargast hat sich angekündigt.

Von Florian Lang

Was für die meisten Menschen auch ohne Behinderung unmöglich ist, lässt der gehbehinderte Tänzer und Artist Dergin Tokmak auf Krücken fast schon unerhört leicht aussehen. Der 50-Jährige ist der Stargast bei der diesjährigen Matinee der Bewegung und wird mit seinem Auftritt beweisen, dass sich körperliche Behinderungen und akrobatische Höchstleistungen nicht ausschließen müssen. Doch auch sonst ist die 90-minütige Turn-Kultur-Show im Theater Ulm vollgepackt mit jeder Menge Show und Tanz, und in dieser Form immer noch einzigartig in Deutschland.

Matinee der Bewegung als bunte Mischung aus Artistik, Tanz und Sport

"Wir veranstalten nicht nur eine Turn-Show, sondern erzählen eine Geschichte. Dabei wollen wir das ganze Spektrum unseres Sports zeigen", erklärt Martin Ansbacher, Präsident des Turngaus Ulm. Elf Vereine werden bei dieser 19. Ausgabe der Matinee mit dem Titel "Symbiose" ihr Können präsentieren, handverlesen von Cheforganisatorin Petra Weber. "Ich wollte ein buntes Programm. Der große Andrang von Seiten der Vereine war natürlich super, weil ich aus so vielen tollen Gruppen auswählen konnte", erzählt Weber. Viel Zeit, die Show einzuüben, bleibt jedoch nicht. Die Gruppen treffen sich lediglich zu einer vollständigen Generalprobe.

