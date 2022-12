"Gymixed": Die Besten kommen zum Stelldichein in die Ulmer Kuhberghalle

Plus Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt mit dem „Gymixed“ ein Klassiker der Turnszene zurück. Warum die Sportlerinnen und Sportler auf Losglück hoffen.

Zwei Jahre lang hat der Turngau Ulm sein „Gymixed“ wegen der Corona-Pandemie ruhen lassen, nun haben die Organisatoren alles vorbereitet, damit am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Ulmer Kuhberghalle die 32. Auflage dieser insgesamt mindestens drei Stunden langen unterhaltsamen Turnshow über die Bühne gehen kann.