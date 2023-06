Beim Landesposaunentag wird die ganze Stadt zur Bühne

Etwa 5000 Bläserinnen und Bläser musizieren in Ulm zusammen. Wegen der Sanierung im Münster ist bei der Großveranstaltung diesmal vieles anders.

Ein einsamer Radtourist tanzt am frühen Sonntagmorgen über den Münsterplatz. Die Klänge, zu denen er sich bewegt, kommen vom südlichen Münsterplatz. Dort proben zahlreiche Blechbläser für den Hauptgottesdienst des 49. Landesposaunentages. Musik und eine unbeschwerte Atmosphäre erfüllten Ulm von Samstagnachmittag bis zur großen Abschlussfeier mit allen Akteuren am späteren Sonntagnachmittag – und das bei knallblauem Himmel. Etwa 5000 Bläserinnen und Bläser aus ungefähr 400 württembergischen Blechbläser-Chören und -Gruppen waren nach Ulm gekommen, zum ersten Landesposaunentag nach der Pandemie – viele unterschiedliche Dialekte des Schwäbischen waren zu hören.

Etwa 5000 Bläserinnen und Bläser sind beim Landesposaunentag in Ulm

Eine heitere Stimmung lag über den öffentlichen Plätzen der Stadt, Jugendliche wie die beiden Blechbläserinnen Nadja und Katharina aus Beutelsbach empfingen die mit Bussen auf den Münsterplatz gebrachten Kollegen mit La-Ola-Wellen. "Es macht einfach riesig Spaß, der Landesposaunentag ist so ein tolles Ereignis", schwärmt Nadja. Die Begegnung mit vielen anderen Bläsern, von denen etwa ein Drittel Jugendliche sind, begeistert die musikalischen Freundinnen.

Seit 1946 findet der Landesposaunentag alle zwei Jahre (mit Ausnahme der Pandemie-Pause) in Ulm statt. Diese Tradition entstand aus der Hoffnung und dem Aufbruch nach dem Kriegsende heraus, als sich 2000 Bläser im fast unbeschädigten Ulmer Münster trafen und inmitten der in Trümmern liegenden Stadt einen ersten Nachkriegs-Posaunentag erstehen ließen. Deshalb war eine Verlegung auch keine Option, als unerwartet Ende März unumgänglich gewordene Sanierungsarbeiten im Ulmer Münster dessen Nutzung für Großveranstaltungen, wie sie der Landesposaunentag mit seinen Abertausenden Besuchern ist, unmöglich gemacht hatten.

35 Bilder Landesposaunentag 2023 in der Ulmer Innenstadt Foto: Alexander Kaya

"Emotional gehören Münster und Landesposaunentag einfach zusammen", so Landesbischof Gohl. Die Veranstalter standen vor schwierigen Entscheidungen und Umplanungen – und fanden eine Lösung: Posaunentag-Gottesdienste fanden am Sonntagmorgen an 14 verschiedenen Orten in der Doppelstadt statt, auch in der Neu-Ulmer Petruskirche, und sie sorgten bei regelmäßigen Gottesdienstbesuchern für manche Überraschung.

So predigte der Neu-Ulmer Dekan Jürgen Pommer in der katholischen Ulmer Wengenkirche – natürlich über die Musik und über den magischen Moment des ersten Liedes (das vielleicht sogar angesichts der ältesten gefundenen Blasinstrumente aus der Eiszeit bei Ulm erklungen sein könnte).

Die Predigt über das Motto des Gesehen- und Geliebtwerdens hielt beim auf den südlichen Münsterplatz verlegten Hauptgottesdienst Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. Er hatte als jugendlicher Musiker selbst an Landesposaunentagen in Ulm teilgenommen und vermisste die Atmosphäre im Inneren des Gotteshauses. "Aber umgekehrt müssen wir uns draußen nicht mit acht Sekunden Nachhall herumschlagen."

Etwa 5000 Bläserinnen und Bläser musizierten an verschiedenen Orten in Ulm zusammen. Foto: Dagmar Hub

Nach den Gottesdiensten konnte nicht in die Irre gehen, wer Musik suchte: immer den Ohren nach! Ulm klang – von der Donauwiese bis zum Judenhof wurden Bläsergruppen wie "Brass for Peace", "Die jungen Wilden" aus Stuttgart oder "S' brasst scho'" aus Wilhelmsdorf bei etwa 20 Konzerten gleichzeitig bejubelt und beklatscht, es ging quer durch den Notenschrank vom Barock bis Elton John. Der Bezirksbläserchor "ebbes Guad's" brachte "biosphärische Klänge" von der Alb.

Nicht nur auf dem Münsterplatz in Ulm gibt es Kultur satt

Ein riesiges Angebot gab es zudem, kulturell und im Bereich für Kinder und Familien. Die Pfarrer Peter Schaal-Ahlers und Sören Schwesig betätigten sich als Kabarett-Duo, im Club Cocomo in der Hirschstraße gab es nach einem Gottesdienst für Jugendliche "Chill 'n' Brass". Workshops und ein politisches Podiumsgespräch über die Frage, was Gesellschaft zusammenhält, gehörten ebenso zum Programm wie das Jungbläserfestival in der Donauwelle. Am Samstagabend mutierte beim bis Mitternacht dauernden Nachtkonzert von "Genesis Brass" Oberbürgermeister Gunter Czisch vom Zuhörer zum Schlagzeug-Teilnehmer.