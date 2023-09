Ulm/Neu-Ulm

19:07 Uhr

Einstein-Marathon 2023: Diese Straßen sind in Ulm und Neu-Ulm gesperrt

Wegen des Einstein-Marathons am 1. Oktober kommt es zu zahlreichen Einschränkungen in Ulm und Neu-Ulm.

Wegen des Einstein-Marathons am 1. Oktober kommt es in Ulm und Neu-Ulm am Sonntag zu zahlreichen Verkehrsbeschränkungen. Diese Straßen in Neu-Ulm und Ulm sind davon betroffen.

Am besten lässt man in Ulm und Neu-Ulm während des Einsteinmarathons am 1. Oktober das Auto daheim stehen, denn im ganzen Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm kommt es am Sonntag zu massiven Einschränkungen. Wer dennoch mit dem Pkw unterwegs ist, findet hier alle von den Veranstaltern angemeldeten Straßensperrungen und Halteverbote in Ulm und Neu-Ulm im Überblick. Straßensperrungen in Ulm: 7.00 Uhr bis 10.30 Uhr: Böfinger Straße 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Herdbruckerstraße, Donaustraße, Schelergasse, Marktplatz, Mohrengasse, Weinhof (zw. Mohrengasse und Sattlergasse), Weinhofberg, Lautengasse, Herdbrücke, Neue Straße (zw. Einfahrt Tiefgarage Neue Mitte / Westund Gideon-Bacher-Straße), Basteistraße (zw. Gideon-Bacher-Straße und Münchner Straße), Münchner Straße, Zundeltor 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Thalfinger Uferstraße / Donauuferstraße 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Donauradweg (Maritim bis Kraftwerk Böf. Halde) 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Basteistraße (zw. Münchner Straße und Löfflerstraße), Donauradweg (Adenauerbrücke bis Maritim), Gänstorbrücke Halteverbote in Ulm ab 7.00 Uhr: Schelergasse, Herdbruckerstraße, Donaustraße, Zundeltor, Neue Straße (zw. Frauenstr. und Gideon-Bacher-Straße), Basteistraße (zw. Gideon-Bacher-Straße und Münchner Straße), Mohrengasse Folgende Straßen können am Sonntag in Ulm mit dem PKW nicht erreicht bzw. verlassen werden: 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Profosengasse, Bei den alten Röhren, Ochsengässle, Am Schiffberg, Berblingerstraße, Grüner Hof / Adlerbastei Straßensperrungen in Neu-Ulm: 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr: Insel, Marienstraße, Augsburger Straße (Petrusplatz – Ludwigstraße), Ludwigstraße (Augsburger Straße – Friedenstraße), Friedenstraße (Ludwigstraße – Petrusplatz), Krankenhausstraße (Höhe Hieberschlucht), Petrusplatz, Herdbrücke 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr: NU 8 (zwischen Industriestraße und St 2023), Maybachstraße, Glockeraustraße, Donauuferstraße / Thalfinger Uferstraße 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr: Pfuhler Weg 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr: Holzstraße (zwischen Pfuhler Weg und Jahnstraße), Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle), Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße), Striebelhofweg, Steinhäulesweg, Herbelhölzle, Augsburger Straße (zwischen ATP und Schubertstraße), ATP, Brückenstraße, Gänstorbrücke 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Donauufer (zwischen Offenhausener Steg und Steg Adenauerbrücke) Halteverbote in Neu-Ulm ab 6.00 Uhr: Holzstraße (zwischen Ortstafel und Jahnstraße), Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle), Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße), Striebelhofweg innerorts, Augsburger Straße (zwischen ATP und Kantstraße), Brückenstraße, Augsburger Straße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstraße), Ludwigstraße (Augsburger Straße – Kasernstraße), Friedenstraße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstraße), Marienstraße, Insel Folgende Straßen können am Sonntag in Neu-Ulm mit dem PKW nicht erreicht bzw. verlassen werden: 7 Uhr und 15.30 Uhr: Bay. Hofgäßchen, Johannesplatz, Ottostraße, Rathausstraße 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr: Thalfinger Straße (Nord), Daimlerstraße, Dr.-Carl-Schwenk-Straße (Nord), Große Isel 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr: Fischerholzweg / Reinzstraße, Striebelhofweg, Sportallee, Haldeweg, Paulstraße (Nord), Uferstraße 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr: Steinhäulesweg In diesem Jahr bieten die Veranstalter zum ersten Mal ein Live-Tracking der Läufe an. Auf ulm.de sowie auf einsteinmarathon.de wird eine interaktive Karte zeigen, wo sich jeweils Anfang und Ende der unterschiedlichen Läufe befinden. Zusätzlich lässt sich auf der Karte sehen, welche Straßensperrungen noch aktiv oder schon aufgehoben sind. (AZ)

