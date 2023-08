Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm: Der Ticketverkauf startet

Am 16. September wird wieder einiges los sein in Ulm und Neu-Ulm. Ab sofort gibt es Tickets für die große Kulturnacht in der Doppelstadt.

Schauspiel, Ausstellungen, Musik: 133 Kulturdarbietungen an mehr als 100 Veranstaltungsorten in Ulm und Neu-Ulm sollen die Kulturnacht auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg werden lassen. Sie findet am Samstag, 16. September, statt. Jetzt beginnt der Vorverkauf.

Eintrittsbändchen für die Kulturnacht gibt es bei der Tourist-Information

Die bekannten Eintrittsbändchen, die Besucherinnen und Besuchern in der Kulturnacht den Einlass zu allen Veranstaltungen ermöglichen, sind bis zum 16. September in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus (Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 16 Uhr, Sonntag 11 bis 15 Uhr) erhältlich. Die Veranstalter hoffen, dass das Angebot genutzt wird, sodass die Schlangen an den Abendkassen am Veranstaltungstag nicht zu lang werden. Da gibt es die Bändchen dann ab 14 Uhr an der Zentralen Kasse am Münsterplatz und später an den Einlasskassen der einzelnen Veranstaltungsorte.

Der Eintritt zur Kulturnacht beträgt wieder 10 Euro, Ermäßigungen gibt es für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Absolvierende eines FSJ oder Bufdi, freiwillig Wehrdienstleistende, Menschen mit Behinderung und Sozialhilfeempfänger. Freien Eintritt gibt es für Kinder bis 12 Jahren, im Kinderprogramm am Nachmittag sind zudem fast alle Veranstaltungen grundsätzlich frei.

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf kommen den Kulturschaffenden zugute. Die kulturelle Projektförderung erhalte je verkauftem Band 1 Euro, darüber hinaus werde ein Großteil der gesamten Einnahmen als Aufwandspauschale an die teilnehmenden Veranstalterinnen und Veranstalter ausgeschüttet, erklären die Veranstalter.

Das umfangreiche Programm zur Kulturnacht steht auf den Internetseiten www.kulturnacht-ulm.de oder www.kulturnacht-neu-ulm.de tagesaktuell zur Verfügung. Außerdem gibt es die App zur Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm in allen gängigen Stores zum Download.

Kostenloser ÖPNV zur Kulturnacht

Am Tag der Kulturnacht können im Stadtgebiet Ulm und Neu-Ulm (das entspricht den Ding-Tarifwaben 10 und 20) alle Busse und Straßenbahnen bis zum Betriebsschluss in der Nacht auf Sonntag, 17. September kostenfrei und ohne Ticket genutzt werden. Ermöglicht wird der ticketfreie ÖPNV durch den Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Ulm. (AZ)