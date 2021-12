Ulm/Neu-Ulm

vor 32 Min.

Ticketfreie Samstage in Bus und Bahn haben in Ulm und Neu-Ulm bald ein Ende

Plus Seit April 2019 sind Busse und Straßenbahnen in Ulm und Neu-Ulm samstags ohne Fahrschein nutzbar gewesen. Dieser kostspielige Versuch endet nun. Das Fazit fällt gemischt aus.

Im neuen Jahr ist auch samstags wieder ein Ticket erforderlich: Nur noch bis Ende Dezember kann man in Ulm und Neu-Ulm samstags kostenlos mit Bussen und Straßenbahnen fahren. Letztmals am Samstag, 25. Dezember, dürfen die Fahrgäste in den beiden Städten samstags ohne Fahrschein den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Ab 1. Januar brauchen sie dann auch an Samstagen wieder ein Ticket.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen