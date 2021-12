Wie eine Firma in Containern von Ulm nach Neu-Ulm wandert

Plus Ein Hersteller von Videoüberwachungsanlagen wechselt mithilfe eines Unternehmens aus Neu-Ulm die Donauseite. Ein Container hat es besonders in sich.

Für die "Luminator Technology Group" übernimmt die Neu-Ulmer Firma Harder Logistics aktuell die komplette Verlagerung des Entwicklungs- und Produktionsstandorts von Ulm nach Neu-Ulm. Luminator Technology Group gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von digitalen Informationssystemen, Videoüberwachungsanlagen und Beleuchtungslösungen für den öffentlichen Personenverkehr mit Bus, Bahn und in der Luft.