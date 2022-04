Neuer Mieter für die Sedelhöfe: Welche Produkte "Immergrün" anbietet

Im Einkaufsquartier Sedelhöfe in Ulm werden bald vegetarische und vegane Speisen und Getränke angeboten. Die Kette Immergrün eröffnet dort eine Filiale.

In der Glacis Galerie in Neu-Ulm hat die Fastfood-Kette schon eine Niederlassung, nun bekommen auch die Ulmer Sedelhöfe Zuwachs: Mit Immergrün ist der erste Mieter für das Gebäude am Bahnhofsplatz 7 gefunden. Der Smoothie-, Saft- und Fresh Food-Anbieter bezieht insgesamt 70 Quadratmeter im Erdgeschoss der Hotelimmobilie, die Teil des Innenstadtquartiers rund um den Albert-Einstein-Platz als Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone ist. Immergrün bietet mehrheitlich vegetarische und vegane Produkte an, die frisch vor den Augen der Kundinnen und Kunden zubereitet werden. Die Eröffnung ist für den Sommer 2022 geplant.

"Eine gesunde und nachhaltige Ernährung trifft den aktuellen Zeitgeist, gerade auch im Hinblick auf die steigende Anzahl an vegetarisch oder vegan lebender Menschen", sagt Friedrich Traub, Leiter Akquisition und Vermietung bei dem Projektentwickler DC Developments. "So bieten sich noch vielfältigere Möglichkeiten für einen schnellen Snack zwischendurch."

Immergrün ist bereits in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm vertreten

In rund 70 Filialen in ganz Deutschland vertreibt Immergrün neben einer vielfältigen Auswahl frisch gepresster Säfte und Smoothies ohne Zuckerzusatz verschiedene Salate, Kartoffelbowls, Wraps, Sandwiches, Suppen, Porridge- und Quarkbecher. Das Essen wird frisch zubereitet und besteht aus einem täglich wechselnden Produktsortiment.

Außer in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ist das Franchise-Unternehmen auch im Blautalcenter in Ulm vertreten, doch dessen Tage sind, wie berichtet, gezählt. Aus dem Einkaufszentrum an der Blaubeurer Straße soll ein Wohngebiet werden.

Sedelhöfe bilden das neue Eingangstor Ulms

Als offenes Quartier rund um den namensgebenden Albert-Einstein-Platz bilden die Sedelhöfe das neue Eingangstor Ulms. Auf einer Grundstücksfläche von rund 10.400 Quadratmetern verfügt es nach Angaben von DC Developments über die relevanten Nutzungsklassen einer Innenstadt mit in Summe 34.000 Quadratmetern Mietfläche und 685 Tiefgaragenplätzen. Im Zentrum der vier Häuser befindet sich dort, wo einst das Geburtshaus Einsteins stand, ein urbaner Treffpunkt für Bewohner und Bewohnerinnen der Donaustadt. Am Bahnhofsplatz 7 hat voriges Jahr das Hotel "Me and All" eröffnet. (AZ, mru)