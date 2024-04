Ulm

12:15 Uhr

Konzert im CCU: Orchester holt die magische Welt von Harry Potter nach Ulm

Plus Ein paar Takte reichen, um gedanklich nach Hogwarts zu reisen. "The Magical Music of Harry Potter" will mit Musik sein Publikum in die Zaubererwelt entführen.

Von Franziska Wolfinger

Auch wenn Autorin Joanne K. Rowling wegen ihrer kritischen Bemerkungen zu Transidentität selbst bei vielen Fans ihrer Romanreihe um den Zauberschüler in Ungnade gefallen ist: Der Name Harry Potter lockt die Masse noch immer, diesen Donnerstag ins nahezu ausverkaufte Ulmer Congress Centrum, wo ein Best off aus acht Filmen von einem großen Orchester mit Chor zu hören war.

Diese Harry Potter-Werke standen in Ulm auf dem Programm

Die Werke von vier Filmmusikkomponisten waren in dem Konzert zu hören, der bekannteste davon ist sicherlich John Williams, der die Harry Potter Filme akustisch geprägt hat und der auch für die Musiken von Indiana Jones, Star Wars und Jurassic Park verantwortlich zeichnet. Von seinen Melodien reichen gerade einmal ein paar Takte, um Hogwarts und die magische Welt lebendig werden zu lassen. Er schrieb unter anderem "Hedwig's Theme", was zum Leitmotiv der Filmreihe wurde und auch bei "The Magical Music of Harry Potter" einen würdigen musikalischen Auftakt darstellte.

