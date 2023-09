Polizeieinsatz in Wiblingen: Drogen und jede Menge Bargeld sichergestellt

Seit Wochen schon wurde gegen mehrere Personen aus Ulm-Wiblingen ermittelt. Nun erfolgte eine Durchsuchung mit zahlreichen Polizeikräften.

Schon seit einigen Wochen ermittelte die Ulmer Kriminalpolizei gegen mehrere Personen aus Ulm-Wiblingen. Nun erfolgte eine Durchsuchungsaktion. Dabei wurden Rauschgift und Bargeld sichergestellt.

Wie die Polizei an diesem Mittwoch mitteilt, erfolgte die Maßnahme bereits am Dienstag vergangener Woche (29. August). Bei der Durchsuchung mit Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz hätten die Beamten bei einer 23-Jährigen rund 40 Gramm Kokain sowie eine kleine Menge Marihuana, heißt es. Das Kokain sei bereits in Plomben zum Verkauf verpackt gewesen. Außerdem sei ein größerer Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich aufgefunden worden. Auch das wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt nun gegen die 23-Jährige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Des Weiteren müssen sich zwei Männer im Alter von 34 und 25 Jahren sowie eine 37-Jährige wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm in der Sache dauern an. (AZ)