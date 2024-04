Polizeieinsatz nahe Ulmer Bahnhof: Mann tritt ohne Grund auf Autos ein

Der Mann musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Ohne ersichtlichen Grund soll er am Ulmer Bahnhof auf Autos eingetreten haben.

Völlig daneben hat sich ein junger Mann am Freitagabend in der Friedrich-Ebert-Straße in Ulm benommen. Er soll nach Angaben der Polizei ohne ersichtlichen Grund auf Autos eingetreten haben.

Nach Angaben von Zeugen wollte der 23-Jährige gegen 19 Uhr die Fußgängerampel vom Bahnhof herkommend in Richtung Innenstadt bei Rot überqueren. Auf der Friedrich-Ebert-Straße war zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr. Unter anderem fuhr ein 34-Jähriger in Schrittgeschwindigkeit aus Richtung Zinglerstraße kommend mit seinem 3er BMW an der Fußgängerampel vorbei. Für ihn zeigte die Ampel grünes Licht. Der 23-Jährige trat ohne ersichtlichen Grund mit seinem Fuß gegen die hintere linke Türe des BMW. Als der 34-Jährige anhielt, um den 23-Jährigen zur Rede zu stellen, trat er unvermittelt nochmals gegen die gleiche Tür.

Inzwischen war der Verkehr an der Stelle zum Stocken gekommen. Zeitgleich mit dem BMW stand noch ein 61-Jähriger mit seinem Audi A6 an der Ampel. Auch dessen Fahrertüre erhielt einen Tritt. Selbst nachdem dem 23-Jährigen Konsequenzen angedroht wurden, ließ er nicht ab und trat ein drittes Mal auf den BMW ein. Da das gute Zureden des 34-Jährigen offensichtlich nicht gefruchtet hatte, brachte der den Täter zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei und der Polizeihundeführerstaffel fest.

Der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann konnte nach Auffassung der vor Ort eingesetzten Beamten seinen Weg nicht mehr alleine fortsetzen. Er musste auf richterliche Anordnung bis Samstagmorgen in einer Gewahrsamszelle beim Polizeirevier Ulm-Mitte ausgenüchtert werden. Ob an den Autos durch die Tritte ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Den Mann erwartet im Schadensfall eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)