Prozess wegen Brandanschlag auf Ulmer Synagoge beginnt heute

Aus mutmaßlich antisemitischen Motiven soll ein Mann aus Ulm einen Brandanschlag auf die Synagoge am Weinhof verübt haben. Der 47-Jährige kommt nun vor Gericht.

Mehr als zwei Jahre nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge soll am heutigen Donnerstag (8.30 Uhr) der Prozess gegen einen 47-Jährigen vor dem Ulmer Landgericht beginnen. Dem angeklagten Türken wird unter anderem versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der Mann im Juni 2021 aus mutmaßlich antisemitischen Motiven Benzin entlang einer Wand der Synagoge am Weinhof verteilt und entzündet haben. In dem Gebäude waren zum Tatzeitpunkt keine Menschen. An der Fassade entstanden durch die Tat Brandflecken, Ruß verunreinigte ein Fenster.

Brandanschlag auf Synagoge in Ulm: Polizei suchte mit Fotos einer Überwachungskamera

Die Polizei hatte mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen gefahndet und schließlich den damals 45-Jährigen aus Ulm identifiziert. Wenig später gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Mann in die Türkei gereist sei.

Laut Anklagebehörde wurde er Anfang Juli festgenommen, als er am Flughafen Stuttgart wieder nach Deutschland einreiste. Die Türkei lehne die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an einen anderen Staat ausnahmslos ab, hatte es in einer Antwort des Justizministeriums auf eine Landtagsanfrage geheißen. Politiker hatten den Anschlag verurteilt und einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen angekündigt.

Für den Prozess wegen des Brandanschlags auf die Synagoge sind vier Verhandlungstermine angesetzt, ein Urteil könnte Ende Januar fallen. (dpa/AZ)

