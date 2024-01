Ulm

vor 18 Min.

Theaterball in Ulm: Das sind die Modetrends 2024

Plus Am 10. Februar findet der Theaterball am Theater Ulm statt und verlangt nach passender Abendrobe. Doch was liegt in diesem Jahr eigentlich im Trend?

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Der Theaterball am 10. Februar am Theater Ulm wirft seine Schatten voraus: Festliche Abendmode ist angesagt. Ein Blick in den Kleiderschrank wirft die Frage auf: eines der edleren Stücke aus Vor-Corona-Zeiten tragen oder sich etwas Neues gönnen, das ganz im Trend der Saison liegt? Doch was sind die aktuellen Trends? Unsere Redaktion fragte bei drei Geschäften in Ulm und Neu-Ulm nach Tipps für die richtige Kleidung zum festlichen Ereignis.

Grün ist die Trendfarbe und steht fast jeder Frau

Bei Salih und Bahar Bagceci in der Ulmer Frauenstraße kaufen auch Solistinnen des Theaters Ulm. Das Angebot an Abendgarderobe in ihrem Geschäft Charmant ist enorm, sowohl für Frauen als auch für Männer. Für Salih Bagceci steht eines fest: wenn elegant, dann lang. Deshalb führt er auch in der festlichen Abendmode für Frauen, die im Geschäft in zwei Abteilungen für kleinere Größen und für die Größen 44 bis 52 aufgeteilt ist, ausschließlich lange Kleider – oft mit raffinierten Schnitten, die Oberteile bestickt mit Perlen oder Pailletten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen