Uzin Utz spendet in Ukraine-Krise 120.000 Euro an mehrere Organisationen

Gesellschaften des Konzerns mit Sitz in Ulm haben schon Hilfen auf den Weg gebracht. Das Geld geht an verschiedene Organisationen. Weitere Ideen werden gesucht.

Uzin Utz spendet 120.000 Euro an humanitäre Einrichtungen und unterstützt damit die Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet. Das einzige börsennotierte Unternehmen im Großraum Ulm/Neu-Ulm und weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme übergibt das Geld an mehrere internationale Initiativen, die in der Ukraine und in den Nachbarländern direkte Hilfe leisten.

Das Familienunternehmen habe beschlossen, den Bedürftigen und Geflüchteten in der Ukraine und den angrenzenden Ländern schnell und unbürokratisch zu helfen, heißt es in einer Mitteilung von Uzin Utz. Ähnlich hatten etliche weitere regionale Firmen gehandelt. Einige Gesellschaften der Unternehmensgruppe von Uzin Utz in den Nachbarländern der Ukraine hätten bereits Hilfsgüter auf den Weg gebracht. "Die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet erschüttern uns sehr. Uns ist es ein Anliegen, nun schnell zu handeln und Hilfe direkt dort zu leisten, wo sie gebraucht wird", erklärt Vorstandsmitglied Philipp Utz.

"Wir haben uns dafür entschieden, die Spendensumme verschiedenen Einrichtungen zukommen zu lassen, damit die Hilfe möglichst vielen Menschen in Not zugutekommt", führt Philipp Utz weiter aus. Ein Teil des Geldes fließt an das Deutsche Rote Kreuz, das humanitäre Nothilfe für die Bevölkerung in der Ukraine sowie Menschen auf der Flucht bereitstellt. Die gemeinnützige Organisation Save the Children setzt sich für die Sicherheit von geflüchteten Kindern ein. Dafür hat der Verein fünf Aufnahmezentren im Norden Rumäniens aufgebaut. Ein weiterer Teil der Spendensumme geht an das Gustav-Adolf-Werk mit Sitz in Leipzig, womit Uzin Utz einer Empfehlung des Ulmer Rotary Clubs folgt. Es hilft evangelischen Gemeinden in der Ukraine, dagebliebene Menschen sowie durchziehende Flüchtlinge mit Lebensmitteln zu versorgen. Außerdem unterstützt es konfessionsübergreifend die Gemeinden in Polen, in der Slowakei und in Ungarn bei der Versorgung ankommender Flüchtlinge.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uzin Utz werden um ihre Mithilfe gebeten. Sie können ihre Ideen und Anregungen zu weiteren Hilfsaktionen beim Vorstand des Familienunternehmens einreichen. (AZ)

