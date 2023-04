Ulm feiert Erfolge im Kampf gegen Mülltourismus

Wie die Einlasskontrollen auf den Ulmer Recyclinghöfen und Gartenabfallplätzen wirken.

Günstige Annahmebedingungen, im Vergleich zu Neu-Ulm etwa, führten zu einem Mülltourismus aus den umliegenden Kreisen in Richtung Ulm. In der landesweiten Abfallstatistik war die Stadt Ulm daher nach Angaben der Ulmer Entsorgungsbetriebe (Ebu) bisher Rekordhalter in mehreren Kategorien: Nicht nur beim Sperrmüll, sondern auch bei den Gartenabfällen lagen die Abfallmengen pro Kopf deutlich höher, als in übrigen vergleichbaren Städten.

Deshalb werden seit Jahresbeginn 2023 Einlasskontrollen auf den Ulmer Recyclinghöfen und Gartenabfallplätzen durchgeführt. Ein Zutritt zu den Entsorgungsanlagen ist nur mit dem aktuellen Abfallgebührenbescheid und einem Ausweisdokument möglich. Nach knapp drei Monaten liegen nun erste Erfolgszahlen vor.

Weniger Müll kommt nach Ulm

So sind zum Beispiel die Sperrmüllmengen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 40 Prozent zurückgegangen, beim Altholz wurden rund 35 Prozent weniger angeliefert. Bei den Gartenabfällen sind es sogar 60 Prozent weniger.

Nachdem Abfallgebührenbescheid und Ausweis nun bei jedem Recyclinghofbesuch – auch bei der Abgabe gebührenfreier Abfälle – vorgelegt werden müssen, sind beispielsweise auch die Mengen an Altfenstern (minus 27 Prozent) oder Hartkunststoffen (minus fünf Prozent) gesunken. Da auch die Logistik und Verwertung gebührenfreier Abfälle nicht unerhebliche Kosten verursacht, sieht sich Ebu mit den Einlasskontrollen auf dem richtigen Weg: In umliegenden Landkreisen ist die Entsorgung solcher Abfälle oft gebührenpflichtig, die Ulmer Recyclinghöfe waren deshalb eine günstige Entsorgungsmöglichkeit für das Umland. Die Mengenreduzierungen führten bereits zu Einsparungen von mindestens 200.000 Euro.

Recyclinghofbesuch nur mit Bescheid nervt viele Menschen

Obwohl viele Ulmer Gebührenzahlende Verständnis für die Zugangsbeschränkungen haben, gibt es immer wieder Nachfragen oder auch Beschwerden über die Einlasskontrollen. Den Bescheid bei jedem Recyclinghofbesuch mitzuführen und sich auszuweisen, empfinden einige Besucher als Gängelung, Willkür und Unverschämtheit. Besonders die Beschäftigten der Recyclinghöfe haben unter Beschimpfungen und Beleidigungen zu leiden. Selbst vor Drohungen schrecken manche Besucher nicht zurück. Die zunehmende Aggression gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste hat auch die Recyclinghöfe erreicht. (AZ)