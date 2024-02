Ulmer Röhren reisen immer tiefer in den Weltraum

Plus Seit 50 Jahren kommt spezielle Technik auf Satelliten als Signalverstärker zum Einsatz. Über den Ulmer Thales-Standort, der Tradition hat.

Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Röhrenwerk, das mit seiner fast 500 Mann starken Besatzung seit 50 Jahren unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt das Röhrenwerk in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.

Mit ähnlichen Worten beginnt jede Folge einer der bekanntesten Fernsehserien aller Zeiten – Raumschiff Enterprise. Diese Abwandlung des Vorspanns zum 50. Jubiläum der Herstellung von Wanderfeldröhren-Verstärkern am ehemaligen AEG-Telefunken-Standort ist dabei gar nicht so weit hergeholt: Schließlich sorgen jene Dinger dafür, dass vom James-Webb-Weltraumteleskop die spektakulären Bilder zur Erde gelangen. Und auch Bilder vom Mars kommen von der Sonde Rosetta mit Unterstützung aus Ulm zur Erde.