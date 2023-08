Ulm

"Under Pressure" in der Wilhelmsburg: Eintauchen in fremde Träume

Plus Die Ausstellung "Under Pressure" zeigt zeitgenössische mexikanische Druckgrafik. Den Künstlern kann man an der Druckpresse über die Schulter schauen.

Von Florian Arnold

Das Projekt „Under Pressure, aktuelle Druckgrafik aus Mexiko“, das derzeit im Ulmer Stadthaus sowie in der Wilhelmsburg zu sehen ist, begann vor 13 Jahren. Damals unternahm die Ulmer Künstlerin und Kuratorin Silvia Kepler eine Reise nach Mexiko. Sie folgte einer Einladung des Künstlerkollegen Daniel Neufeld. Es war eine Reise, die viele Eindrücke und Ideen freisetzte und letzten Endes zum aktuellen Begegnungsprojekt in Ulm führte, bei dem 18 mexikanische Druckgrafiker die Ulmer Ausstellungsorte bespielen. Es sollte schon eine Begegnung mit etwas sein, das im HfG-geprägten nüchternen Ulm sonst eher eine Nebenrolle spielt: die figürliche Kunst, das Surreale, das Verspielte. Silvia Kepler freut sich, dass die zahlreichen Besucher der Ausstellungen dieses Angebot schätzen. Und zu entdecken gibt es da etliches.

Doppelausstellung "Under Pressure" macht es den Betrachtern leicht

Das Auge kommt kaum mit, wenn etwa Daniel Acosta in „Puntos Cardinales“ eine hochkomplex komponierte Gottheit in Holzschnitt-Technik vorführt; der schiere narrative Detailreichtum, den es da zu entdecken gibt, erinnert an die bildmächtigen Kompositionen der Expressionisten und ebenso der neuen Leipziger Figürlichkeit. Manches wirkt retro, aber auf die gute Art. Wie Daniel Neufeld mit „Oyos y Boca“ (Augen und Mund) etwa spielerisch die Abstraktionen der Zeit zwischen 1950 und 1970 paraphrasiert oder Unkle Naturformen zu erzählerisch dichten Wimmelbildern schichtet, wird wohlige Reminiszenzen an die Druck- und Buchgrafik früherer Jahrzehnte wachrufen, als das erzählende, künstlerische Bild mehr Wert hatte als heute. Carlos Torres wiederum spielt im Linoldruck mit der modernen Bildwelt: Seine Großformate mit Porträts von Polizisten oder Celebrities wirken wie verpixelt; geht man nah heran, sieht man, dass dieser Unschärfeeffekt durch virtuos gesetzte Liniengeflechte erzeugt wird.

