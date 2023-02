Ulm

Was Ulm im doppelten Sinn zum Zentrum des Fuchsbandwurms macht

Plus Regelmäßig kommen Anfragen aus dem Ausland: Ein Ulmer Team ist auf Echinokokkose spezialisiert. Die Zahl der Fuchsbandwurm-Patienten hat deutlich zugenommen.

Von Dagmar Hub

Diesmal hat der Spruch von "in Ulm, um Ulm und um Ulm herum" tatsächlich Bedeutung: Beate Grüner spricht über die Region als ein Epizentrum des Auftretens des europäischen Fuchsbandwurms. Die Region Ulm/Alb-Donau bis hin zum Bodensee ist Fuchsbandwurm-Risikogebiet. Es ist nicht zufällig, dass gerade in Ulm ein Team auf internationalem Niveau zum Fuchsbandwurm forscht. Grüner ist Professorin für Infektiologie, Leiterin der Sektion Klinische Infektiologie am Universitätsklinikum und Mitglied der WHO-Arbeitsgruppe Echinokokkose. Regelmäßig kommen Anfragen aus dem Ausland. Inzwischen breitet sich der europäische Fuchsbandwurm sogar in den USA aus.

