Wegen Krieg in Israel: Teva verschiebt Feier für Ratiopharm

Der Mutterkonzern des Ulmer Pharmaunternehmens Ratiopharm stammt aus Israel. Aufgrund der schrecklichen Geschehnisse dort, wird eine Jubiläumsveranstaltung verschoben.

Eigentlich sollte am 26. Oktober groß gefeiert werden im Donautal. Doch die Abendveranstaltung mit Lokalprominenz aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik „Teva feiert 50 Jahre Ratiopharm“ wurde auf unbestimmte Zeit zu verschoben.

"Wir bei Teva sind zutiefst erschüttert über die beispiellosen und brutalen Angriffe auf Israel und die israelische Zivilbevölkerung, heißt es in einer Mitteilung. Denn Israel befindet sich nach den Anschlägen derzeit im Krieg. "Als israelisches Unternehmen sind unsere tiefe Besorgnis, Unterstützung und Solidarität in diesen schweren Tagen uneingeschränkt bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Israel", schreibt das Unternehmen weiter.

Teva will derzeit nicht den 50. Geburtstag der Marke Ratiopharm in Ulm feiern

Die Belegschaft des Unternehmens habe sich "sehr darauf gefreut", den 50. Geburtstag der Marke Ratiopharm zu feiern. Aber aktuell sei nicht die Zeit für Teva, um Feste zu feiern. Dafür werden bessere Zeiten kommen, ist das Unternehmen überzeugt. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden. Doch wann und wie steht in den Sternen. In Abstimmung mit der Geschäftsführung sei eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit beschlossen worden.

1973 wurde Ratiopharm in Blaubeuren bei Ulm als erstes deutsches Generika Unternehmen gegründet. Die Geschäftsidee von Adolf Merckle: Volle Konzentration auf patentfreie Pharmaprodukte. Später kamen verschreibungsfreie Arzneimittel hinzu. 1989 wurde Ratiopharm erstmals die Nummer 1 auf dem deutschen Gesamt-Pharmamarkt.. Heute ist Ratiopharm die bekannteste Arzneimittelmarke Deutschlands und Teil des globalen Teva Konzerns, der seinen Sitz in Israel hat. (heo)

