Weihnachtsmarkt-Saison eröffnet: Polizei warnt vor Dieben und gibt Tipps

An diesem Montag wurde auf dem Ulmer Münsterplatz der Weihnachtsmarkt eröffnet. Am Freitag folgt der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm. Die Saison der Weihnachtsmärkte in der Region steht also entweder kurz bevor oder hat bereits begonnen. Die Ulmer Polizei warnt nun aber in einer Mitteilung auf Taschendiebe. Um für Sicherheit zu sorgen, sollen Kontrollen auf den Märkten erhöht werden. Die Ordnungshüter geben auch Tipps zum Schutz vor Taschendieben.

In der Vorweihnachtszeit gehöre er für viele Menschen einfach dazu: der Bummel auf dem Weihnachtsmarkt. Häufig seien aber die Märkte voll von Menschen und herrsche Gedränge. Bei Taschendieben sei das beliebt: In der Menge können sie unbemerkt zuschlagen.

Kriminalstatistik der Polizei: Fälle der Taschendiebstähle in der Pandamie rückläufig

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2019 im Polizeipräsidium Ulm insgesamt 182 Taschendiebstähle angezeigt, 2018 waren es mit 190 Fällen ähnlich viele. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, kaum Weihnachtsmärkte stattfanden, sanken die Zahlen in 2020 auf 40 Fälle sowie in 2021 auf 34 Fälle.

Da in diesem Jahr wieder viele Weihnachstmärkte nicht nur in der Region rund um Ulm stattfinden, rechnet die Polizei mit einem deutlichen Anstieg an Diebstählen. "Taschendiebe sind häufig professionell und international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind", so die Polizei. Die meisten Fälle von Taschendiebstahl blieben daher unaufgeklärt, weil die Opfer die Tat häufig nicht gleich bemerken würden.

Weihnachtsmärkte eröffnet: Ulmer Polizei gibt Tipps gegen Taschendiebe

Die Ulmer Polizei appelliert an die Besucher von Weihnachtsmärkten, auf Wertsachen aufzupassen. Außerdem gibt sie folgende Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

