Polizeieinsatz mit Hubschrauber: 15-Jähriger soll Freundin gewürgt haben

Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich zunächst stark bedeckt. Inzwischen gibt es mehr Details zum Hubschraubereinsatz bei Ulm-Wiblingen. Der Zustand der 15-Jährigen gilt als kritisch.

Die Polizei hatte sich am Donnerstag zu den Hintergründen des Hubschraubereinsatzes im Bereich Ulm-Wiblingen noch stark bedeckt gehalten. Lediglich mitgeteilt wurde, dass in der Nacht zum Donnerstag (28.12.23) nach einer vermissten Person gesucht und auch gefunden wurde. Nähere Angaben, weder zum Alter noch zum Gesundheitszustand, wurden nicht gemacht. Auch, wurde nicht gesagt, dass womöglich eine Straftat dahinterstecken könnte.

Am Freitagmorgen dann geben die Ulmer Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm bekannt: Am späten Mittwochabend soll ein 15-Jähriger in Ulm versucht haben, eine 15-Jährige zu erwürgen. Ihr Zustand gilt als kritisch. Der Jugendliche befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Kurz vor Mitternacht soll sich nach Angaben der Ermittler der 15-jährige Tatverdächtige selbst über Notruf bei der Polizei gemeldet haben. Er habe mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe.

Die Polizei sei umgehend mit starken Kräften in den Ulmer Stadtteil ausgerückt und habe nach der Jugendlichen gesucht. In einem nahegelegenen Waldstück hätten Einsatzkräfte dann die leblose 15-Jährige gefunden. Durch eingeleitete Erste Hilfe Maßnahmen hätte die Jugendliche zunächst stabilisiert werden können. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Mittlerweile aber sei ihr Zustand äußerst kritisch, heißt es in der Pressemitteilung.

Der 15-jährige mutmaßliche Tatverdächtige sei in der Nähe des Tatortes angetroffen und widerstandslos festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand weiterer Ermittlungen. Am Donnerstag wurde der Jugendliche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht der Haftrichterin vorgeführt. Haftbefehl wurde erlassen. Der Jugendliche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Totschlags dauern an. (krom/AZ)