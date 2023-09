Wieder Bauarbeiten: Westringtunnel zwischen B28 und B10 wird gesperrt

Droht wieder Stau? Der Westringtunnel in Ulm zwischen B10 und B28 muss kommende Woche nachts zum Teil voll gesperrt werden.

Im Westringtunnel in Ulm zwischen B10 und B28 kommt es kommende Woche wieder zu Bauarbeiten. Diese finden ab Montag, 25. September, jeweils nachts von 21 bis 5 Uhr statt. Dabei kommt es auch zu Vollsperrungen.

Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, wird bei der Maßnahme die Galerie zwischen Ost- und Weströhre am Südportal baulich verschlossen. Aus verkehrstechnischen und brandschutztechnischen Gründen werden die Öffnungen mit Stahlbauteilen verschlossen.

Westringtunnel in Richtung Neu-Ulm wird nachts voll gesperrt

Hierzu wird jeweils nachts die Weströhre in Fahrtrichtung Süden, also Neu-Ulm, voll gesperrt. Die Oströhre in Fahrtrichtung Norden, also Dornstadt wird halbseitig gesperrt.

Geplant ist laut Stadt, dass die Maßnahme in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. auf 29. September) abgeschlossen ist. Zu Behinderungen kommt es demnach in folgenden Nächten zwischen 21 und 5 Uhr:

Montag auf Dienstag, 25. auf 26. September

Dienstag auf Mittwoch, 26. auf 27. September

Mittwoch auf Donnerstag, 27. auf 28. September

Donnerstag auf Freitag, 28. auf 29. September

Bereits Ende Juni kam es zu nächtlichen Sperrungen im Westringtunnel. Damals machte sich Ärger über die Maßnahme breit. Gut möglich, dass das dieses Mal wieder passiert. Es könnte auf der stark befahrenen Straße zu Stau und Behinderungen kommen. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch