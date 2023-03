Ulm

vor 16 Min.

Wo in Ulm die Menschen für einen Döner Schlange stehen

Der selbst ernannte "Master of Kebab" Murat Sahin will in Ulm den Döner auf eine neue Qualitätsebene stellen.

Plus Murat Sahin hat Erfahrungen in der Sterne-Gastronomie gesammelt. In seinem Imbiss "Masters of Kebab" bei den Sedelhöfen drängeln sich Menschen, um den Gourmet-Döner zu bekommen.

Von Oliver Helmstädter

Bis zum benachbarten Schuhgeschäft stehen die Menschen manchmal an. Hier bei "Masters of Kebab" in der Ulmer Sedelhofgasse gegenüber Zalando, wird die vielleicht verbreitetste Mahlzeit der Stadt zur gefragten Ware.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

