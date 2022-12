Nach Debatte und Ausstellung: Wo ist eigentlich die Ulmer Münsterkrippe?

Plus Seit die Ausstellung im Museum Ulm zu Ende ging, ist es still geworden um die Figuren aus der Münsterkrippe. Geht es nach dem Eigentümer, sollen sie wieder ausgestellt werden.

Weihnachten rückt mit großen Schritten näher, viele haben ihre Miniaturausgabe von Jesu Geburtsszene schon aufgebaut. Um eine ganz bestimmte Krippe ist es inzwischen aber wieder still geworden. Dabei haben deutschlandweit Medien über sie berichtet und das Museum Ulm ihr sogar eine Ausstellung gewidmet. Die Debatte um die Münsterkrippe kochte 2020 hoch, als der Kirchengemeinderat entschied, die Heiligen Drei Könige wegen einer rassistischen Darstellung künftig nicht aufzustellen. Doch wo verbringen die Figuren nun das diesjährige Weihnachten?