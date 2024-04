Zum Kafka-Jubiläum: Theater kooperiert mit Kino

Am Theater Ulm feiert bald Kafkas "Der Prozess" Premiere. Das Kino "Mephisto" zeigt den neuen Film über Kafkas Leben. Das Publikum profitiert von Ermäßigungen.

Der Todestag von Franz Kafka jährt sich 2024 zum 100. Mal. Im Theater Ulm kommt Anfang Mai sein berühmter Roman "Der Prozess" auf die Bühne, im "Mephisto"-Kino in Ulm läuft derzeit der erfolgreiche Spielfilm "Die Herrlichkeit des Lebens" über die letzten Lebensmonate des Dichters. Das sei ein guter Anlass, eine längerfristige Kooperation zwischen den traditionsreichen Filmkunst-Kinos "Obscura", "Mephisto" und "Lichtburg" und dem Theater zu starten, wenn es im Spielplan des Theaters und im Programm mit anspruchsvoller Filmkunst der drei Arthaus-Kinos reizvolle Parallelen gibt, teilt das Theater Ulm nun mit.

So bietet das "Mephisto" zum Kafka-Jubiläum am Samstag, dem 20. April, um 17 Uhr eine Sondervorstellung von "Die Herrlichkeit des Lebens" an. Bei dieser Vorstellung erhalten alle, die Karten für die Begleitveranstaltungen zur Theaterpremiere von "Der Prozess" (Öffentliche Bühnenprobe: 20. April, 9.45 Uhr, im Theater; Matinee: 21. April, 11 Uhr, im Theater), eine Ermäßigung. Im Gegenzug erhalten auch Karteninhaber der Sondervorstellung des Films am 20. April gegen Vorlage ihres Kinotickets ermäßigten Eintritt zu den genannten Veranstaltungen des Theaters. Nach der Filmvorstellung im "Mephisto" besteht zudem die Möglichkeit, mit Beteiligten der Theater-Produktion ins Gespräch zu kommen. Aus technischen Gründen sind die ermäßigten Tickets nicht online erhältlich, sondern nur an den jeweiligen Kassen des "Mephisto"-Kinos und des Theaters Ulm. (AZ)