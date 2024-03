Bewaffneter Raubüberfall auf Imbiss: Täter bedroht Mitarbeiter mit Pistole

In Vöhringen kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Imbissstand. Mit einer groben Beschreibung des Täters hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Ein Imbissstand in Vöhringen ist am vergangenen Samstag in den Abendstunden überfallen worden. Der Täter bedrohte dabei einen Angestellten mit einer Pistole und gilt derzeit als flüchtig. Nun bitten die Ermittler mit einer groben Beschreibung des Mannes um Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, griff der Täter in die offenstehende Kasse des Imbissstandes an der Memminger Straße und erbeutete dabei einen niedrigen vierstelligen Betrag. Anschließend ergriff er die Flucht. Trotz einer laut Polizei sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bislang nicht festgenommen werden. Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

Vollbart,

schwarze Jeans u

schwarze Trainingsjacke

schwarze Mütze

Der Mann soll mit dem Angestellten akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die Kripo sucht nun Zeugen und fragt:

Wer hat am Samstag, 23. März, zwischen 19 bis 20 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Memminger Straße in Vöhringen gemacht?

in gemacht? Wer hat eine Person gesehen, auf die die Beschreibung passt und sich auffällig verhalten hat?

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. (AZ)