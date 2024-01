Kunstprojekt "Altar" in Vöhringen: Ein Fest der Farben und Formen

Ein dreiflügeliges Altarbild gilt als monumentales Kunstwerk. Ein solches, unter anderem gemalt von einer Künstlerin aus Vöhringen, ist jetzt im Wolfgang-Eychmüller-Haus zu sehen.

Es nimmt einem fast den Atem - vor Staunen, Bewunderung für die künstlerische Darstellung, vielleicht auch sogar wegen des Sujets. In dessen Mittelpunkt steht ein starker, fast strahlender Christus, der mit einer Hand einem Menschen Halt gibt, mit der anderen das Böse in Form eines Schlangenleibes fern hält. So könnte man es interpretieren, muss man aber nicht. Die Ausdeutung liegt allein beim Betrachter. Dieses riesengroße Bild ist das Werk von drei Menschen - von Ursula Mayländer-Welte, Norbert Riggenmann und Bernd Schwander, der konnte die allgemeine Aufmerksamkeit für das Bild nicht mehr mit erleben. Er starb vor zwei Jahren.

Das Altarbild zeigt ein Geflecht menschlicher Gestalten

Davor in Ulm und Weißenhorn und jetzt in Vöhringen zu sehen, ist es nun der Offenheit der Stadt Vöhringen zu verdanken, dass dem Werk nun hier der nötige Freiraum eingeräumt wird. Grund genug auch für Bürgermeister Michael Neher, die Pforten des Wolfgang-Eychmüller-Hauses zu öffnen und Gastgeber zu sein. Der Anstoß, die Ausstellung nach Vöhringen zu holen, kam von Johann Gutter. Neher empfahl, sich auf ein "Seh-Abenteuer" einzulassen. Das Bild stellt ein Geflecht menschlicher Gestalten dar, umgeben von furchteinflößenden Kreaturen, lieblichen Blumenbögen, Totenschädeln, Frau und Mann im Paradies, aber bereits im Griff einer gierigen Schlange mit weit aufgerissenem Maul, die Versuchung symbolisierend. Mit feinstem Pinselstrich wurde gearbeitet und die wunderbare Nuancierung der Farben fasziniert.

Ursula Mayländer-Welte ist eine der drei Künstler, die sich mit dem Wagnis vertraut machte, an diesem gigantischen Kunstwerk mit Hand anzulegen. Dass jetzt das Bild in ihrer Heimatstadt Vöhringen zu sehen ist, freut sie besonders. Am Rande der Eröffnung berichtet sie von der Entstehungsgeschichte des Flügelaltars und wie es kam, dass sie sich der Kunst zuwandte. "Als Kind malte ich schon gerne und fand eine Lehrerin, die mich in meinem Tun bestärkte." Nach ihrem Studium zur Medizinerin ließ sie die Kunst des Malens nicht ruhen. Der Zufall führte sie an einem Markttag in Pfaffenhofen in ein Kunstzelt und war fasziniert. So wurde sie, wie Mayländer-Welte lachend sagt, "zu einer Followerin von Norbert Riggenmann."

Das Kreuz über dem Eingang der St. Michaelskirche inspirierte zu dem Werk

Die Idee, einen Altar zu malen, kam ihr mit Blick auf das große Kreuz über dem Eingangsportal der St. Michaelskirche. Das war der entscheidende Impuls, "ich wollte aber eine positive Darstellung schaffen." Warum nicht mal einen Altar malen? Diesen Gedanken brachte sie Norbert Riggenmann näher, "und er war begeistert." Schon formierte sich ein Künstlertrio, das sich 2017 mit dem Projekt beschäftigte. "Drei Jahre haben wir gemalt." Es gab ein festes Reglement. Eine entstandene Figur durfte nicht von einem anderen der Teilnehmer verändert oder übermalt werden, allenfalls weiter entwickelt. Es herrschte ein fortwährender Trilog, "denn Kunst ist ein Riesenfeld", sagt die Künstlerin. Ob der Flügelaltar nach mittelalterlichen Vorbildern, in trauter Dreisamkeit entstanden, mal einen festen Platz haben wird, ist noch nicht gewiss. "Er soll erst mal möglichst vielen Menschen zugänglich sein und wird so eine Weile auf Wanderschaft gehen." Beflügelt durch den Erfolg ist ein neues Projekt gedanklich im Werden. "Was genau, darüber zu sprechen wäre zu früh", sagt Mayländer-Welte.

Für den erkrankten Laudator Dr. Mathias Kunze trat Ulrich Hofmann, Leiter des Weißenhorner Heimat- und Museumsvereins ans Mikrofon. In einer ausführlichen Darlegung beschäftigte er sich mit dem Kunstwerk. In dem Bild sieht er "eine wunderbare Einladung zum Fragen, Staunen und Lernen." Formal und inhaltlich hätten sich die Künstler einer der anspruchsvollsten Aufgaben gestellt, die sich in der Malerei seit dem Mittelalter bietet. Norbert Riggenmann bezeichnete er als spiritus rector, dessen künstlerische Wurzeln in der sogenannten Schule der Prächtigkeit zu erkennen sind. Der "ALTAR" ist für Hofmann ein ästhetisches Projekt, das der Fantasie und Gestaltungskraft einen singulären Freiraum bietet. Musikalisch gestaltete das Jazzduo Oliver Petermann und Ivo Deininger die Eröffnung.

Info: Ein Künstlergespräch zu dem Altarbild mit Ursula Mayländer-Welte und Norbert Riggenmann findet am Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr, im Oberen Foyer des Kulturzentrums statt. Die Öffnungszeiten: Sonntag, 14. Januar von 15 bis 17 Uhr, Sonntag, 21. Januar von 15 bis 17 Uhr, Sonntag, 28. Januar von 15 bis 17 Uhr und bei Abendveranstaltungen am 20., 26. und 28. Januar.