Einbruch im Wertstoffhof: Bürocontainer aufgebrochen

Keine Beute, aber Sachschaden: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Einbrecher auf dem Wertstoffhof zwischen Weißenhorn und Bubenhausen gesehen haben.

Sie durchsuchten das Gelände und den Bürocontainer, machten aber keine Beute: Bei einem Einbruch auf dem Wertstoffhof an der Memminger Straße in Weißenhorn ist Schaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro entstanden. Die Polizei (Telefon 07309/96550) sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, drangen ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte in das Gelände des Wertstoffhofes zwischen Weißenhorn und Bubenhausen, ein, indem sie ein Bügelschloss am Tor durchtrennten. Der Wertstoffhof wurde durchsucht und die Bürocontainer wurden aufgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)