Frontalzusammenstoß an Ampel: 30.000 Euro Schaden

Ein Mann biegt an einer Kreuzung ab und übersieht das Auto einer Frau, die ihm geradeaus entgegenkommt. Es kommt zum Unfall, die Fahrerin muss ins Krankenhaus.

An der Kreuzung der Illerberger Straße mit der Daimlerstraße am Ortsrand von Weißenhorn kommt es trotz der dortigen Ampel immer wieder zu Gefahren. Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr wollte der Fahrer eines Seat von Illerberg kommend bei Grünlicht nach links in die Daimlerstraße Richtung Müllkraftwerk abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden und ebenfalls bei grüner Ampel geradeaus durchfahrenden Renault Twingo. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Frontalzusammenstoß.

Unfall an Ampel in Weißenhorn: Rettungsdienst bringt Frau ins Krankenhaus

Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde nach rechts in die Einfahrt Richtung Reiterhof hinaus geschleudert, während der Renault Twingo an der Böschung in der Nordwestecke der Kreuzung zum Stehen kam. Die Twingo-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur Abklärung eventueller weiterer Verletzungen in die Weißenhorner Stiftungsklinik eingeliefert.

Nach ersten Schätzungen der Polizei summieren sich die beiden Totalschäden auf rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, sodass es zu keinen größeren Behinderungen kam.