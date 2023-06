Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Weißenhorn

Ein 24-Jähriger kommt auf die Gegenfahrbahn ab und streift dabei ein anderes Fahrzeug. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Mittwoch war ein 24-Jähriger mit seinem Pkw in der Weißenhorner Kammerlanderstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam er dabei aus ungeklärten Gründen teilweise auf die Gegenfahrbahn ab und streifte dabei die linke Seite eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)