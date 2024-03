Lastwagen prallt gegen Verkehrsschild: Verursacher fährt weiter

Nach einem Unfall in Weißenhorn ist der Fahrer mit seinem Lastwagen geflüchtet. Doch ein Zeuge meldete sich bei der Polizei.

Am Mittwoch zur Mittagszeit ist ein Lastwagen in der Ulmer Straße gegen ein Verkehrsschild gefahren und hat es beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es im Bericht der Polizei. An dem Verkehrsschild entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen ermittelten die Polizeibeamten letztlich den Unfallverursacher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein, heißt es weiter. (AZ)