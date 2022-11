Weißenhorn

vor 17 Min.

Narren sorgen für unvergessliche Hochzeitsüberraschung: "Es macht sprachlos"

Narren überraschten das Brautpaar Christina und Christian Simmnacher. Sie trauten sich am 11.11.22 in Weißenhorn.

Plus In Weißenhorn fallen Narren am 11. 11. eigentlich nicht wirklich auf. Doch in diesem Jahr wurde aus besonderem Anlass eine Ausnahme gemacht.

Von Michael Kroha

So was gab es in Weißenhorn wohl noch nie: Normalerweise beginnt in der Fuggerstadt erst nach Dreikönig am 6. Januar so richtig die schwäbisch-alemannische Fasnacht. Mit dem pompösen Beginn des karnevalesken Treibens am 11. 11. um 11. 11 Uhr haben die hiesigen Närrinnen und Narren eigentlich weniger am Hut. Und dennoch zogen am vergangenen Freitagabend zahlreiche von ihnen durch die Weißenhorner Gassen. Manch einer reagierte verwundert. Doch der Anlass war ein erfreulicher: eine Hochzeit. "Unbeschreiblich", nennt der Bräutigam das Erlebte.

