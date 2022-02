Staatsgeld für neuen Radweg zwischen Emershofen und Bubenhausen

Plus Die Stadt Weißenhorn beteiligt sich an einem Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung und tut etwas für die Radler.

Radeln ist gesund, umweltfreundlich und macht Spaß. Seit einiger Zeit setzen die Stadtverwaltung und die Ratsmitglieder in Weißenhorn auf eine fahrradfreundliche Ortsgestaltung. Die WÜW-Fraktion hatte jüngst auf das Förderprogramm "Radoffensive Klimaland Bayern" hingewiesen und angeregt, sich daran zu beteiligen. Jetzt wurde darüber entschieden.