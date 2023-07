Weißenhorn

vor 56 Min.

Weißenhornerin kocht bei ZDF-Küchenschlacht: So hat sie den TV-Dreh erlebt

Plus Christiane Madlener aus Weißenhorn ist diese Woche im ZDF bei "Die Küchenschlacht" zu sehen. Sie wollte unbedingt ein "objektives Feedback" zu ihren Kochkünsten.

Von Michael Kroha

Als Sterne-Koch Christoph Rüffer die Parmesansauce zu den Tagliatelle mit Rucola und Kirschtomaten lobt, "bin ich fünf Zentimeter gewachsen", erzählt Christiane Madlener. Es war ihr "persönliches Highlight". Seit diesem Montag ist die 33-jährige Weißenhornerin in der TV-Kochshow "Die Küchenschlacht" im ZDF zu sehen. Sie habe sich dort beworben, um endlich mal ein "objektives Feedback" zu ihren Kochkünsten zu bekommen - nicht nur das ihrer Familie. Und offensichtlich scheinen den Gourmets ihre Gerichte zu schmecken.

Die Dreharbeiten für die in dieser Woche ausgestrahlten Folgen fanden bereits Mitte Mai in Hamburg statt. Von Donnerstag bis Dienstag weilte Madlener damals zusammen mit ihrem Mann und ihrer 20 Monate alten Tochter in der Hansestadt. Während sich der Rest der Familie vor allem auf Spielplätzen die Zeit vertreiben konnte, stand sie am Herd vor der Kamera. Doch nicht nur das, sondern vor allem das gesetzte Zeitlimit von 35 Minuten, blieben ihr von dem "aufregenden" und "tollen" Erlebnis in Erinnerung. "Wenn der Countdown läuft, schießt es einem das Adrenalin rein", sagt sie.

