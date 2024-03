Weißenhorn

Wird in Weißenhorn bald Wasserstoff produziert?

Plus Ein Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit oder ein massiver Eingriff in die Natur? Im Weißenhorner Stadtrat herrscht Uneinigkeit über das geplante Baugebiet "Feldtörle".

Von Herbert Hertramph

Weißenhorn wird womöglich bald Wasserstoffproduzent. Wie berichtet soll der Flächennutzungsplan für das Gebiet "Feldtörle" so geändert werden, dass auch eine gewerbliche Nutzung möglich ist. In der Sitzung stand der nächste Schritt im diesbezüglichen Genehmigungsverfahren zur Abstimmung. Dabei konkretisierte sich auch, in welche Richtung die Nutzung der Fläche künftig gehen könnte: nämlich die Produktion von Wasserstoff einschließlich Abfüllanlage. Die nahegelegene Müllverbrennungsanlage soll dabei als Energielieferant dienen.

Franz Josef Niebling ( CSU) sah diese Entwicklung positiv, er könne sich sogar einen "Energiecampus" vorstellen, der künftig Firmen im Bereich der Forschung und Entwicklung anziehen könne. Weiterhin könne ein solches Werk zur Energiespeicherung genutzt werden, falls Wind- oder Solarenergie zu viel Strom erzeugen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

