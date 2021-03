14:00 Uhr

Alkohol am Steuer: Polizei stoppt Mutter mit Kind

Die Polizei in Eichstätt hat eine Autofahrerin kontrolliert. Nicht nur, dass ein Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille ergeben hat. Mit im Auto saß auch ihre fünfjährige Tochter.

Am Freitagnachmittag hat die Polizei in Eichstätt eine 45-Jährige aus dem Raum Ingolstadt mit ihrem Mercedes im Industriegebiet Sollnau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mit im Fahrzeug saß ihre fünfjährige Tochter.

Die Polizisten stellten bei der Frau Alkoholgeruch fest

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Darauf angesprochen, gab die Fahrerin an, kurz vor der Fahrt Wein getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Da die Frau nach Angaben der Polizei zu einem gerichtsverwertbaren Test nicht in der Lage war, musste sie sich in der Klinik Eichstätt einer Blutentnahme unterziehen.

Die alkoholisierte Frau erwartet eine hohe Geldstrafe

Als Folge erwartet sie nun ein Bußgeldverfahren mit einer hohen Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (nr)

