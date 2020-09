vor 16 Min.

Anhalter überfällt Frau: Täter gefasst

67-jähriger Mann aus Augsburg wird festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch jenen Mann festgenommen, der vor gut zwei Wochen als Anhalter bei einer 84 Jahre alten Dame ins Auto gestiegen war und sie später niedergeschlagen und ausgeraubt hat. Es handelt sich dabei um einen 67-jährigen Augsburger, der bereits mehrfach vorbestraft ist. Am Donnerstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem Haftrichter am Amtsgericht Neuburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes. Der 67-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wie berichtet, hatte die Seniorin am 9. September bei Friedberg einen Anhalter mitgenommen. In der Nähe des Ortes Oberweilenbach (Gemeinde Aresing) bat er sie schließlich unter einem Vorwand, auf einen Forstweg einzubiegen. Dort schlug er der Frau mit einem Gegenstand auf den Kopf, ließ sie bewusstlos zurück und flüchtete mit dem Auto. Dieses war nur wenig später an einer Waschanlage im nahe gelegenen Gachenbach gefunden worden. Aus dem Auto war die Geldbörse des Opfers mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden.

Die 84-Jährige dagegen lag die Nacht über im Wald und wachte erst am nächsten Morgen schwer verletzt auf. Zu Fuß machte sie sich auf die Suche nach Hilfe und wurde schließlich von einem Busfahrer entdeckt.

Aufgrund der Spurenlage am Tatort und am Fahrzeug der Rentnerin konnte ein 67-jähriger Augsburger ermittelt werden. In enger Zusammenarbeit mit Kräften der Polizeipräsidien München und Schwaben Nord sowie dem Landeskriminalamt wurde der Tatverdächtige am Mittwoch in München festgenommen. (nr)

