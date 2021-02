16:29 Uhr

B16-Umleitung: Ampeln sorgen für mehr Sicherheit

In Straß, Leidling und Sinning wurden am Montag Fußgängerampeln aufgestellt.

Entlang der B16-Umleitungsstrecke, die wegen des Neubaus der Gabionenwand an der Bundesstraße eingerichtet wurde, gibt es jetzt drei Fußgängerampeln. In Straß wird sie an der Neuburger Straße unweit der Dr. Fabri-Straße installiert, in Leidling an der Sinninger Straße in der Nähe der Kirche und in Sinning im Westerfeld. Nach Informationen des Staatlichen Bauamts Ingolstadt sollen die Ampeln zum 1. Februar aufgestellt werden.

Für die Fußgängerampeln hatten sich Oberhausens Bürgermeister Fridolin Gößl und sein Kollege aus Burgheim, Michael Böhm, eingesetzt. Denn in den Orten war der Umleitungsverkehr schwer kritisiert worden. Die Ampeln sollen bis zum Ende der Bauzeit bis Ende April stehenbleiben. (clst)

