Nach Vandalismus am Bahnhof: Polizei nimmt Verdächtige fest

Seit April ist es am Bahnhof in Baar-Ebenhausen immer wieder zu Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige erwischt.

Am Bahnhof in Baar-Ebenhausen (Kreis Pfaffenhofen) ist es laut Polizei seit Ende April mehrfach zu massiven Sachbeschädigungen gekommen, außerdem wurden Autos von Pendlern aufgebrochen. Zudem wurden zwei Räder geklaut.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 16- und einen 18-Jährigen

Nach Auswertung der Spuren und Ermittlungen der Polizei Geisenfeld rückten zwei junge Männer aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen in den weiteren Fokus der Polizeiarbeit. Als am Mittwoch wieder gegen 5.30 Uhr vier Pendlerfahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben gemeldet wurden, liefen die operativen und Fahndungsmaßnahmen an, die letztendlich in der Festnahme eines 16-Jährigen aus nördlichen Landkreis und seines 18-jährigen Kumpels, der in Ingolstadt gemeldet ist, endeten.

Die beiden Verdächtigen hatten zwei geklaute Räder mit dabei

Sie wurden gegen 8.30 Uhr von einer Zivilstreife in Baar-Ebenhausen angetroffen. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass es sich bei den beiden Rädern, die sie dabei hatten, um Diebesgut handelte. Auch Tatspuren an ihrer Kleidung bekräftigten laut Polizei den Verdacht. Bei der Durchsuchung der Wohnung ergab sich weiteres Beweismittel in Zusammenhang mit den Aufbrüchen der Pendlerfahrzeuge. Der Gesamtschaden liegt mittlerweile weit im fünfstelligen Bereich. Bei der letzten Tat entstand durch den Regen weiterer Schaden an den Fahrzeugen, der laut Polizei noch nicht genau beziffert werden kann. (nr)

