vor 18 Min.

Barthelmarkt: Festgelände wird abgesperrt und überwacht

Plus Der Barthelmarkt, das traditionsreiche Volksfest in Oberstimm, ist abgesagt. Die Polizei erhielt Hinweise, dass manche Menschen trotzdem dort feiern wollen. Wie Polizei und Markt Manching darauf reagieren.

Wie überall in Bayern, so fällt auch das größte Volksfest in der Region den Corona-Vorgaben zum Opfer. Traditionell hätte am letzten Wochenende im August der Barthelmarkt in Oberstimm stattfinden sollen. Doch daraus wird nichts.

Jedoch sind den Behörden, wie bereits einmal berichtet, Informationen zu Ohren gekommen, wonach manche Menschen – trotz des aktuell gültigen Verbots – dennoch auf dem Gelände feiern wollten. Und so haben der Markt Manching und die Ingolstädter Polizei beschlossen, das Festgelände im Manchinger Ortsteil zu sperren.

Deshalb ist es zwischen dem 27. August, 17 Uhr, und Montag, 31. August, 24 Uhr, verboten, das Festgelände und das Areal drumherum zu betreten. Dazu zählen die Parkplatzflächen bei der Feuerwehr, Rennwiese, der sogenannte Winter-Parkplatz sowie diverse anliegende Bereiche. Sämtliche Bereiche werden mit Bauzäunen abgesperrt. Ein Sicherheitsdienst und die Polizei Ingolstadt werden das Betretungsverbot überwachen. Wer dennoch aufs Gelände kommt, muss mit einem Bußgeld rechnen. (nr)

