Brandserie in Ingolstadt: Kripo sucht Zeugen

In Ingolstadt kommt es innerhalb kurzer Zeit zu vier Bränden - kein Zufall, ist sich die Kriminalpolizei sicher. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nach einer Brandserie in Ingolstadt sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen. Am Dienstag, 1. Dezember, kam es laut Polizei in zwei Tatzeiträumen zu vier verschiedenen Bränden, die alle in auffallender Nähe zueinander entstanden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. In allen vier Fällen könne, aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brandausbrüche, Brandstiftung mit Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Kripo sucht Zeugen nach Brandserie in Ingolstadt

Gegen 1 Uhr gerieten in der Medererstraße in Ingolstadt aus bisher unbekannten Gründen mehrere Mülltonnen in Brand. Auch ein angrenzendes Kellerabteil wurde durch den Ruß beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im niedrigeren fünfstelligen Bereich.

Gegen 2.45 Uhr der gleichen Nacht wurde der nächste Brand in der Medererstraße gemeldet. Dieses Mal standen Altpapiercontainer in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch entstand durch das Abbrennen der Container und die Verrußung einer angrenzenden Hausfassade ein Sachschaden im niedrigeren vierstelligen Bereich.

Vier Brände in Ingolstadt - keine Verletzte

Am Abend des 1. Dezember setzte sich die Serie fort. Um kurz nach 19 Uhr wurde ein brennendes Gartenhäuschen im Bereich der Tillystraße gemeldet. Der hölzerne Bau war durch die Feuerwehr nicht mehr zu retten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Gegen 20.15 Uhr brannte in unmittelbarer Nähe des dritten Tatortes ein Altkleidercontainer. Ein geringerer Schaden im dreistelligen Bereich war die Folge.

Glücklicherweise wurden bei keinem der vier Brände Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)

