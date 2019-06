„Bunt statt blau“

Plus Das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg plant auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens St. Peter ein Familienzentrum samt Wohnanlage, Spielplatz und Café.

Neuburg

Auf ein Abendessen mit fremden Freunden

Am 15. Juni kann jeder zu einem gemeinsamen Essen in die AWO kommen. Was hinter dem Projekt „Tag der offenen Gesellschaft“ steckt.