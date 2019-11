vor 16 Min.

Burgheimer stirbt bei Unfall auf der B16

Tödlicher Unfall zwischen Burgheim und Rain: Der 20-Jährige hatte beim Einfahren auf die Bundesstraße ein Auto übersehen.

Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf der B16 bei Burgheim ereignet. Ein 20-jähriger Burgheimer kam dabei ums Leben.

Nach Polizeiangaben wollte der Burgheimer gegen 5.30 Uhr an der Auffahrt in die B16 bei Burgheim nach links in die Bundesstraße einbiegen, als er das Auto eines 43-jährigen Mannes übersah, der in Richtung Rain fuhr. Die beiden Fahrzeuge prallten ineinander, wobei bei dem Zusammenstoß das Fahrzeug des Burgheimers auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort mit einer Sattelzugmaschine kollidierte. Der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges war auf der B16 in Richtung Neuburg unterwegs. Der 20-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 43-jährige Autofahrer trug leichte Verletzungen davon und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Verletzungen des Sattelzug-Fahrers konnten ambulant behandelt werden.

Die B16 war nach dem Unfall bei Burgheim bis 10 Uhr gesperrt

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die B16 musste von den Feuerwehren aus Burgheim und Straß bis 10 Uhr komplett gesperrt werden, der Verkehrs wurde über Burgheim umgeleitet. (nr)

Themen folgen