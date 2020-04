Covid-19: Die Gedanken eines Mittelständlers

Plus Die Bäckerei Heckl aus Rennertshofen agiert derzeit, anstatt reagieren zu müssen und ist sich auch sicher: „Wir schaffen das!“. Welche Strategie dahinter steckt.

Telefonate und Videokonferenzen bestimmen momentan das Leben von Manfred Heckl. Und die Sorge um seine Mitarbeiter, dass sie gesund bleiben. Dass sie mit der Krise in ihrem eigenen Umfeld zurechtkommen. Und dass er ihre Arbeitsstelle erhalten kann. Der umtriebige Rennertshofener ist gerade noch umtriebiger. Versucht, in alle Richtungen zu denken. Versucht, zu agieren, statt immer nur reagieren zu müssen. Er denkt sich durch Szenarien. Was, wenn die Ausgangsbeschränkungen noch strikter werden? Was, wenn die Krise vorbei ist und sich eventuell Kunden wie auch die Einkaufslandschaft verändert haben? All diese Fragen und noch viel mehr treiben nicht nur Manfred Heckl um. Viele Unternehmer stellen sich Fragen dieser Art und versuchen, ihre Firmen und Geschäfte zu retten.

Für die Heckls ist eines klar: „Wir schaffen das. Und wir schaffen das nur mit unseren Mitarbeitern - mit allen unseren Mitarbeitern.“ In den Aroma Cafés hat der Rennertshofener Familienbetrieb momentan die stärksten Umsatzrückgänge. „Bisher hatten wir den Umsatz zu rund 60 Prozent in den Cafés, 40 Prozent an den Verkaufstheken. Durch die Schließung der Cafés verlieren wir aber weit mehr als die 60 Prozent unseres Umsatzes aus dem Gastro-Bereich, weil die Leute früher eben mit dem Cafébesuch auch den Kauf verbanden.“ Dazu sind Kantinen geschlossen, die Heckl bisher belieferte. Aber die Heckls suchen bereits nach anderen Kunden. Und finden sie auch. So beliefern sie nun das Krankenhaus in Donauwörth mit Essen für die Pflegekräfte. Und sie suchen immer nach weiteren Absatzmöglichkeiten.

Der Mittelständler Heckl betreibt 20 Bäckereifachgeschäfte in der Region

Insgesamt betreibt die Familie Heckl in der Region 20 Fachgeschäfte. 14 davon funktionieren mit dem Cafébetrieb. Und ohne eben kaum. „Die Kunden kommen nicht mehr nur für die Backwaren. Am meisten leiden die Cafébäckereien in den Innenstädten. Acht seiner Filialen betreibt Heckl im so genannten Vorkassenbereich in Supermärkten. Dort sei der Umsatzrückgang noch im erträglichen Bereich.

Wenn aber der Kunde nicht zum Bäcker kommt, so eine Idee von Dominik Heckl, dann kommt der Bäcker eben zum Kunden. Gerade werde geprüft, welche Läden, die eh geschlossen sind, man mit einer Verkaufstheke ausstatten könne. „Oder wir stellen Container auf und gehen so näher an den Kunden heran.“ Manfred Heckl will seine Angebote an den Kunden bringen. Wer ins Geschäft kommt, der wird jetzt aktiver über weitere Produkte informiert. „Wer ein Brot kauft, erhält den Hinweis auf ein Ostergebäck.“ Dabei denkt er auch an seine Mitarbeiter, vielmehr an die vielen Mitarbeiterinnen. Von den 180 Angestellten bei Heckl sind 90 Prozent Frauen.

Sitzungen finden in dem Familienunternehmen Heckl nur noch via Internet statt - selbst wenn der eine oder andere nur ein Gebäude weiter sitzt. Bild: Manfred Dittenhofer

Um die Situation zu bewältigen, hat Manfred Heckl einige Sofortmaßnahmen getroffen. Das Büro ist ausgedünnt. Alle Mitarbeiter haben Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Transparenz und Information ist dabei für Heckl sehr wichtig. Gearbeitet wird in drei Schichten, die untereinander keinen Kontakt mehr haben. Auch im Büro bleibt man so auf Distanz. Er selbst und sein Sohn Dominik Heckl kommen sich nicht mehr nah. Seniorchef und Juniorchef müssen einsatzbereit bleiben. Falls sich einer anstecken sollte, muss der andere die bisher geteilte Geschäftsführung voll übernehmen können. Daher ist noch mehr Kommunikation untereinander notwendig - diese aber immer auf Distanz. Was immer passiert, Manfred und Dominik Heckl versuchen sich Alternativen zu schaffen, damit der Betrieb weiterläuft. Und Ideen haben sie viele. Gerade wird mit Edeka Mittelbayern ein Vertrag ausgehandelt, mit dem die Rennertshofener Bäckerei dem Lebensmittelhändler Mehl liefern könnte. Um möglichst viele Eventualitäten zu erfassen, haben sie im Unternehmen eine Taskforce gegründet und Professor Florian Offergelt mit ins Boot geholt. Der Psychologe und Unternehmensberater sitzt mit am virtuellen Konferenztisch, wenn sich bei Heckl die Unternehmensleitung per Internetkonferenz trifft. Das ist inzwischen mindestens einmal am Tag der Fall. Dann geht es um die Lage der Rohstoffversorgung. Um Kurzarbeit, die bisher bei Heckl kein Thema war. Sollte sie notwendig werden, so der Firmenchef, müsse er sich für seine Mitarbeiter etwas überlegen, denn: „mit 67 Prozent kommen sie einfach nicht über die Runden. Sollten wir den Weg gehen müssen, müssen wir uns beratschlagen, wie wir aufstocken. Auch die Möglichkeit eines Darlehens für Mitarbeiter ziehen wir in Erwägung.“

Sicherheit in der Backstube ist für den Mittelständler ein Topthema

Aber auch die Sicherheit von Kunden und Angestellten ist immer Thema. Distanz im Büro, in der Backstube und auch an der Verkaufstheke. Welche Verkaufswege können zusätzlich erschlossen werden? So wird in einer Heckl Bäckerei neuerdings ein Bestell- und Bezahlservice angeboten, bei dem der Kunde per Internet bestellt und auch bargeldlos bezahlt. Der Kunde muss dann die bereits verpackte Ware nur noch in seiner Bäckerei abholen, ohne anstellen und ohne warten. Fünf Prozent des Umsatzes, der über diese Bestell-App generiert wird, spenden Heckls an das Krankenhaus in Donauwörth.

„Sollten die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden, haben wir so auch gleich einen Weg, weiter zu verkaufen.“ Heckl will die Vorgaben der Regierung umsetzen, findet sie absolut für notwendig. Und seine Bäckerei muss weiter produzieren. Und das soll gar kein Spagat sein, sondern möglichst miteinander funktionieren, ohne dass die Mittelständler auf der Strecke bleiben. „Der Bäcker bedeutet Regionalität und Qualität. Von den Lieferketten hängen ja auch Betriebe aus der Region ab.“

Und eines betont Manfred Heckl immer wieder: „Wir schaffen das - mit vereinten Kräften.“