vor 53 Min.

Das Geschäft mit der Liebe

Romance Scamming: Zwei Frauen betrogen

Wieder wurden die Gefühle und Gutgläubigkeit zweier Frauen aus Ingolstadt und dem Landkreis Eichstätt finanziell von Betrügern ausgenutzt. In der vergangenen Woche hatten die beiden Frauen im Alter von 46 und 70 Jahren bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Es geht – erneut – um die berüchtigte Betrugsmasche Romance Scamming.

Die Betrüger gingen laut Kripo Ingolstadt in beiden Fällen nach demselben Schema vor: Sie nahmen über eine Onlinedating-Plattform Kontakt zu den Frauen auf und gaukelten ihnen im Chat die große Liebe vor. Im Verlauf des Nachrichtenaustausches tischten sie den ahnungslosen Frauen erfundene Geschichten auf und veranlassten sie so mehrfach dazu, Überweisungen auf diverse Konten durchzuführen. In den beiden aktuellen Fällen ergaunerten sie sich so einen fünfstelligen Geldbetrag.

„Romance Scamming“ läuft immer ähnlich ab: Betrüger suchen sich ihre Opfer dabei in Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken. Sie flirten und umgarnen sie, bis diese sich in ihr virtuelles Gegenüber verlieben. Irgendwann kommt die Frage nach Geld, zum Beispiel für eine dringende Operation oder eine andere angebliche Notlage. Die Chatpartnerin wird gebeten, dafür dann teils hohe Geldbeträge zu überweisen. Viele tun dies auch, da sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Bekanntschaft emotional abhängig sind.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt rät zur Vorsicht bei Internetbekanntschaften, insbesondere wenn Geldforderungen gestellt werden, und gibt folgende Tipps:

Wenn der Kontakt zur Internetbekanntschaft nur per Chat, Mail oder Telefon hergestellt werden kann, ist höchste Vorsicht geboten.

Brechen Sie spätestens, wenn Geldforderungen gestellt werden, sofort jeglichen Kontakt ab, ob per Chat, Mail oder Telefon.

Gehen Sie nicht auf die Forderungen des Scammers ein. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld, lösen Sie keine Schecks ein, leiten Sie keine Briefe und Päckchen weiter oder bewahren diese auf.

Machen Sie geleistete Zahlungen, wenn noch möglich, sofort rückgängig.

Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis auf CD oder USB-Stick.

Informieren Sie unverzüglich die Polizei und erstatten Sie Anzeige. (nr)

