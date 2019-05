18:37 Uhr

Ehekirchens Kindergarten wird zu klein

Zu viele Anmeldungen gibt es für den Kindergarten St. Stephanus in Ehekirchen für 2019/2020. Trotzdem sollen alle – entweder in Walda oder im Kernort – einen Platz bekommen. Träger der Kitas ist die katholische Kirche.

In Ehekirchens Kindergarten wird es zu eng, die Gemeinde muss deshalb Container aufstellen. Auf der Agenda steht über kurz oder lang ein Ausbau der Kita-Plätze.

Von Dorothee Pfaffel

Es wird eng in Ehekirchens Kindergärten. Sogar mehr als das. Inzwischen steht fest, dass die Plätze für die Regelkinder – also die Drei- bis Sechsjährigen – im Kindergartenjahr 2019/2020 nicht ausreichen werden. Knapp 20 Plätze zu wenig werden es voraussichtlich sein, sagte Bürgermeister Günter Gamisch unserer Zeitung. Das entspricht einer ganzen Gruppe. Gamisch will trotzdem alle unterbringen. Dafür hat der Bürgermeister auch schon einen Plan.

Einen Container will Gamisch südlich von der Kita St. Stephanus aufstellen, notfalls auch noch einen zweiten. Das Grundstück hat die Gemeinde bereits vor einigen Jahren erworben. Durch einen Container sollen bis zu 25 Regelkinder mehr aufgenommen werden können. Die Gemeindeverwaltung hat sich bereits die Container-Lösung in Oberhausen angesehen. „Die hat einen guten Eindruck gemacht“, findet Gamisch. Bis September soll der Container aufgebaut, eingerichtet und mit der nötigen Infrastruktur versorgt werden. Gamisch: „Das ist sportlich, aber ich bin zuversichtlich.“ Der Bürgermeister will, dass die Eltern planen können.

Auf diesem Gelände südlich von St. Stephanus soll der Container für die Kindergartenkinder Ehekirchens aufgestellt werden. Bild: Dorothee Pfaffel

Es fehlen in Ehekirchen und Walda 17 Plätze im Kindergarten

Nach dem aktuellen Stand der Anmeldungen werden in der Kita in Walda ab September 75 von 78 Regelkinder-Plätzen belegt sein, für die Kita im Kernort gibt es 70 Bewerbungen, jedoch nur 50 Plätze. Insgesamt fehlen also 17. Krippenplätze werden in beiden Einrichtungen 2019/2020 drei frei sein. Doch auch die Krippenplätze werden bald nicht mehr reichen. 48 Geburten gab es in Ehekirchen 2018 – das ist Rekord in der Gemeinde.

Dass die Situation in den Kindergärten sich schon so schnell so zuspitzen würde, hat Gamisch überrascht, wie er sagt. Die Gründe für den Engpass sind vielfältig. Im kommenden Kindergartenjahr müssen zum Beispiel fünf Inklusionskinder untergebracht werden, die aufgrund der intensiven Betreuung jeweils drei Plätze belegen. Diese Kinder haben für Gamisch höchste Priorität, denn: „Sie brauchen die Einrichtung vielleicht am dringendsten.“ Hinzu kommt, so der Bürgermeister, dass der Trend zur Benutzung von Kindergärten nach oben zeigt. Unter anderem, vermutet Gamisch, wegen des staatlichen Zuschusses, durch den die Kinderbetreuung seit April 2019 quasi kostenlos ist. Die neu geschaffenen Baugebiete würden bei den aktuellen Kindergartenzahlen noch nicht durchschlagen. Am Rande mit hinein spielt die neue Regelung zum Einschulungskorridor. Sie besagt, dass Eltern, deren Kinder zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, selbst entscheiden, ob ihr Kind eingeschult wird oder nicht. In Ehekirchen betrifft diese Regelung zwölf Kinder: sechs werden eingeschult, bei zwei liegt noch keine Entscheidung vor, vier werden nicht eingeschult. Von diesen vier „Korridor-Kindern“ wurden zwei ohnehin zurückgestellt, bei den anderen beiden nutzen die Eltern ihr neues Recht.

Bürgermeister Günter Gamisch und andere Mitglieder der Ehekirchener Gemeindeverwaltung haben den Container in Oberhausen besichtigt. Bild: Gemeinde Ehekirchen

Die Krippe in Walda wird um vier Gruppen erweitert

Kurzfristig soll nun also ein Container Entlastung bringen. Langfristig will Ehekirchens Bürgermeister aber bauen. Schon länger in Planung ist die Erweiterung der Krippe in Walda. Eigentlich war neben dem Pfarrhof, in dem eine Gruppe zuhause ist, ein Neubau für zwei Krippengruppen mit Erweiterungsoption angedacht. Dafür waren – inklusive Umbau des Pfarrhofs – knapp 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Nun soll gleich ein Gebäude für vier Gruppen entstehen. Gamisch hofft, dass Baubeginn Ende 2019 oder Anfang 2020 sein wird und dass der Bau nicht länger als ein Jahr dauert.

Doch damit nicht genug. Der Bürgermeister denkt noch weiter. Dort, wo jetzt Container aufgestellt werden, könnte Gamisch sich auch einen richtigen Neubau für zwei bis drei Gruppen von Regelkindern vorstellen – je nachdem, welcher Bedarf ermittelt wird. Außerdem müsse die Gemeinde, so der Bürgermeister, über eine Sanierung des Stammhauses der Kita „Wirbelwind“ in Walda nachdenken.

Damit stehen in Ehekirchen neben der Kläranlage weitere nicht ganz billige Bauprojekte an. Bereits auf der Bürgerversammlung im Kernort hatten Bürger – anlässlich der neuen Baugebiete – kritisch nachgefragt, wohin dieses Wachstum führen solle. Gamisch weiß, dass der Mangel an Kindergartenplätzen Wasser auf die Mühlen dieser Kritiker ist. Und er räumt ein: „Natürlich müssen wir uns fragen, wie lang kann es in diesem Tempo weitergehen.“ Dennoch hält er den Weg der Gemeinde für richtig und argumentiert: Durch neue Baugebiete würden nicht nur Kosten, sondern auch Einnahmen generiert. Einheimische könnten dort ebenso bauen. Zugezogene engagierten sich genauso in Vereinen. Die Mittelschule könne man nur halten, wenn die Klassen voll sind. Und selbst für Gewerbe sei die Kommune attraktiver, wenn sich etwas tut. „Frisches Blut ist wichtig“, fasst der Bürgermeister zusammen.

