vor 22 Min.

Unfälle und Verbrecherjagd: Eine Polizeischülerin erzählt

Plus Andrea Pletanek brennt für ihre Ausbildung zur Polizistin bei der Bereitschaftspolizei Eichstätt. Neben Theorie- und Sportunterricht darf sie in verschiedenen Praktika zahlreiche reale Fälle begleiten und lösen. Was die Ausbildung ausmacht

Von Laura Freilinger

Andrea Pletanek steigt aus einem Polizeiwagen. Von den pöbelnden Jugendlichen, über die sich auf dem Bahnhofsgelände beschwert wurde, ist weit und breit keine Spur. Plötzlich ertönt ein Knall, lauter als ein Böller. Im Augenwinkel sieht die junge Polizeischülerin sogar Funken. Ihr einziger Gedanke: Rennen! „Ich wusste nicht, ob ich beschossen werde oder ob die Situation harmlos ist“, erzählt sie aufgebracht. „Ich verspürte komplette Überforderung und zitterte am ganzen Körper.“ Was sich am Ende als Jugendscherz herausstellte, hätte auch schief gehen können.

