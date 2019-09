06.09.2019

Ein Fest rund um die Ka rtoffel

Am kommenden Sonntag gibt es beim Haus im Moos in Kleinhohenried wieder allerhand zu erleben

Am kommenden Sonntag, 8. September, findet im Freilichtmuseum am Haus im Moos wieder das Kartoffelfest statt. Das Fest mit seinem bunten Programm für Jung und Alt öffnet den Blick auf die Geschichte des Kartoffelanbaues in Bayerns größtem zusammenhängendem Kartoffelanbaugebiet zwischen Neuburg und Schrobenhausen. Vor allem das Donaumoos, eine ehemals arme Gegend, ist mit dem Kartoffelanbau zu Wohlstand und Ansehen gelangt. Noch heute gibt es hier eine Häufung von Kartoffelbauern – Händlern und Verarbeitern – wie nirgendwo sonst.

Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Rosiger Hof und dem von den Oldtimerfreunden Königsmoos betreuten Schleppertreffen. Jeder Fahrer mit historischem Schlepper hat freien Eintritt und erhält ein Paar Weiße. Wer historische Geräte zum Kartoffelanbau mitbringt, darf im Festzug mitfahren und bekommt ein Getränk extra. Einlass für Schlepper ist von 9 bis 13 Uhr. Um 13 Uhr begrüßt dann Landrat Peter von der Grün zusammen mit der bayerischen Kartoffelkönigin Stephanie III. die Gäste am Rosiger Hof und gegen 13.30 Uhr ziehen die Kartoffelbäuerinnen und -bauern des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos und die Oldtimerschlepper mit der Kartoffelkönigin in die Museumsstraße ein.

Dann erwacht auch das Freilichtmuseum zum Leben: Die Dämpfkolonne wird angeheizt und eine Kartoffelmiete angelegt. In der Miete wurden früher die geernteten Kartoffeln bis zum Verkauf im nächsten Frühjahr eingewintert, und mit der Dämpfkolonne von 1938 wurden ganze Wagenladungen Futterkartoffeln gekocht und als Schweinefutter für den Winter eingelagert. Am Backofen im Hofstetterhof zeigt Richard Meier, wie ein Kartoffelbrot gebacken wird, und bei Roswitha Schmidmeir und ihren Helferinnen können die Besucher eine frisch gedämpfte Kartoffel probieren und zusehen, wie früher mit dem Butterfass gebuttert wurde.

Am alten Wamslerherd zeigen die Köchinnen des Kulturhistorischen Vereins, wie aus Kartoffeln ein Knödel, ein Reibedatschi oder ein Kartoffelstampf selbst gemacht wird. Wer mag, kann sich dann bei Konni Weigel einen Kälberstrick drehen oder am Korbmacherhaus einen schönen Korb kaufen. Kinder dürfen eine Stofftasche mit Kartoffeldruck verzieren und mitnehmen. Und wer sich traut, kann mit Manfred Pelzer und seinem „Manitou“ im Personenkorb hochfahren und den weiten Blick über das Donaumoos genießen.

Um 15 Uhr werden dann die Kartoffeln auf dem Museumfeld geerntet. Die Besucher können alle mitmachen und sich eine Tüte frischer Kartoffeln nach Hause mitnehmen. Daneben sind die Museumshäuser mit den Tiergehegen und das Haus im Moos mit allen Ausstellungsräumen geöffnet. Am Wisentgehege gibt es Führungen nach Aushang.

Für das gesamte Festgelände gilt der reguläre Museumseintritt von 2,50 Euro (ermäßigt ein Euro, Familien fünf Euro). Für einzelne Aktionen wird um eine Spende gebeten. Für das leibliche Wohl ist ganztägig gesorgt. Dazu spielt die Königsmooser Musi auf. (nr)

