24.02.2020

Eine Tragödie, ein Unfall und ein versuchter Diebstahl

Ein Vorfall in Manching bestimmte das Wochenende der Kriminalpolizei. Doch auch die Polizisten in Neuburg und Schrobenhausen hatten zu tun. Zum Beispiel wollten Unbekannte einen Banktresor aufschweißen

Eine 38-Jährige aus dem Landkreisnorden hat sich am Freitagabend im Treppenhaus eines Firmengeländes in Manching in die Tiefe gestürzt. Als die Polizei eintraf, fand sie auf dem Firmenparkplatz im Auto der Frau die Leichen ihrer beiden Kleinkinder. Sie waren zehn Monate und drei Jahre alt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sprang die 38-Jährige nach aktuellen Ermittlungen in „suizidaler Absicht“. Mehr zu dem tragischen Vorfall lesen Sie auf Bayern.

Darüber hinaus musste sich die Polizei am Wochenende mit Folgendem beschäftigen:

Ein 77-jähriger Autofahrer aus Rohrenfels ist am Samstag gegen 16.20 Uhr auf der B 16 in westliche Richtung unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann an der Ausfahrt in Richtung Feldkirchen abfahren. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto einer 80-Jährigen aus Neuburg. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf rund 15.000 Euro. Während der Abschlepparbeiten war die B 16 teilweise gesperrt.

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend gegen 20 Uhr einige Wahlplakate, die wegen der Kommunalwahl am Schranneplatz in Neuburg angebracht waren, beschädigt. Ein Wahlplakat wurde zudem entwendet, heißt es im Polizeibericht. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Jugendlichen unerkannt flüchten. Deshalb bittet die Polizei Neuburg nun unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um sachdienliche Hinweise.

Kurz davor, gegen 18.30 Uhr, sind zwei Fahrradfahrer am Freitag auf der Neuburger Elisenbrücke zusammengestoßen. Ein 14-jähriger Neuburger wurde dabei leicht verletzt. Der weitere unbekannte Radfahrer fuhr ohne sich um den Unfall zu kümmern weiter, berichtet die Polizei. Auch hier bittet sie um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0.

In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte eine Frau ihren blauen Opel in der Schmidstraße in Neuburg in Fahrtrichtung links, sodass die linke Fahrzeugseite zum Gehweg zeigte. Als sie wieder zum Fahrzeug kam, hing der linke Außenspiegel herunter und das Gehäuse lag auf dem Boden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Schaden auf rund 300 Euro. Auch in diesem Fall sollen sich Zeugen mit der Polizei Neuburg in Verbindung setzen.

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Fahrzeugführers am Sonntag gegen 3 Uhr in der Neuburger Eybstraße haben Polizeibeamte Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 0,7 Promille. Wie die Polizei berichtet, wurde deshalb gegen den Fahrzeugführer ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auch die Polizeiinspektion Schrobenhausen hatte am Wochenende zu tun:

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 0.30 und 0.45 Uhr versucht, den Tresor in der Filiale der Schrobenhausener Bank in der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen aufzuschweißen. Zuerst verschafften sich die Täter laut Polizei durch brachiales Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Bank. Dann wurde die Alarmanlage beschädigt, damit kein Alarm mehr ausgelöst wird. Aus noch unbekannten Gründen scheiterten der oder die Täter beim Versuch, den Tresor aufzuschweißen und verließen das Gebäude unerkannt und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden am Haus, an der Alarmanlage und am Tresor wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Rufnummer 08252/8975-0.

